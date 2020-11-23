Почти 90% украинцев соблюдают масочный режим, пренебрежение которым наказывается штрафом.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "Радио НВ".

"Около 90% украинцев сейчас используют защитные маски для лица", - сказал Геращенко, но не уточнил, откуда взял такие данные.

По его мнению, закон о штрафах за неношение масок должен стимулировать соблюдение карантинных ограничений. При этом он отметил, что пока не все граждане могут знать о штрафах - и потому более 30 тысяч патрульных сейчас занимаются разъяснительной работой.

В то же время замминистра заявил, что считает этот закон несовершенным.

"Например, сказано, что необходимо, чтобы в общественных местах все были в масках. Но при этом работают кафе и рестораны. Я еще не знаю способа, как можно находиться в кафе и есть через маску", - пояснил чиновник.

Напомним, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных местах и транспорте без защитной маски от 170 до 255 гривен.

Как сообщалось, полиция оштрафовала 17 киевлян на прошедших выходных за отсутствие маски.