Детективы Национального антикоррупционного бюро подозревают директора одного из филиалов Госрезерва Украины в Сумской области в растрате зерна на сумму в 2,8 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следствие установило, что в ноябре 2020 года и.о. директора филиала Государственного агентства резерва Украины, без получения разрешения владельца зерна, которое хранилось на базах, решил отгрузить его коммерческим структурам без оплаты с их стороны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что чиновнице удалось завладеть почти 189 тоннами зерна, которое принадлежало государству. При этом следователи предприняли "неотложные следственные мероприятия, и предотвратили незаконный вывоз зерна из госпредприятия".

Напомним, ранее в столичном ресторане СБУ задержала чиновника Госрезерва при получении крупной взятки.

Также "Страна" рассказывала о том, как спецслужбы задержали председателя Харьковского окружного административного суда Ольгу Панченко на передаче взятки.