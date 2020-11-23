Украина на 20 позиций поднялась в рейтинге качества дорог по версии The Legatum Prosperity Index , впрочем, страна до сих пор не входит даже в ТОП-100 и располагается на 126-й строчке.

Об этом пресс-служба "Укравтодора" сообщает в Facebook.

"В 2020 году Украина получила +20 позиций в общем рейтинге "качества дорог" - пока занимаем 126 место. Это означает, что международные эксперты и аналитики положительно оценивают шаги страны в направлении развития дорожной инфраструктуры", - сказано в сообщении.

В целом в рейтинге The Legatum Prosperity Index (Индекса процветания) Украина заняла 92-е место, поднявшись на 4 позиции по сравнению с 2019 годом и на 19 - по сравнению с 2018-м.

В рейтинге "транспорт" Украина поднялась на 12 позиций (73 место), в рейтинге "доступ к рынку и инфраструктура" - на 10 позиций (занимает 77 место).

Отметим, The Legatum Prosperity Index (Индекс процветания) - интегрированный показатель, который учитывает экономический рост страны, уровень образовательной системы, медицины, личного благосостояния и качества жизни и т. Его ежегодно заключает образовательный аналитический центр Legatum Institute.

Напомним, в 2016 году украинские дороги заняли 134-е место в мировом рейтинге качества дорог, куда вошли 138 стран. Хуже дороги оценивались только на Мадагаскаре, в Парагвае, Конго и Мавритании.

А в 2017 году согласно рейтингу, составленному международной организацией The World Economic Forum, страной с самыми плохими дорогами в мире стала Молдова. Украина тогда также оказалась на 134 месте.