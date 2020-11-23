В Польше торжественно открыли передовое командование 5-го армейского корпуса США. Структура будет руководить американскими военными, численность которых на польской территории увеличится примерно до 5500 человек.

Об этом сообщается на сайте правительства Польши.

Основной задачей передового командования 5-го армейского корпуса США в Польше будет координация действий и наблюдение за наземными силами США, развернутыми в Европе, оперативное планирование, а также сотрудничество и синхронизация сил США с силами других стран НАТО.



"Сотрудничество в рамках НАТО - лучшая гарантия безопасности и стабильности. Можно сказать, что мы стали одними из главных союзников США. Наше сотрудничество образцовое. Мы несем безопасность, мы не только пользуемся безопасностью, которую нам дают другие союзники, но и сами гарантируем безопасность, участвуя во всей системе, созданной в рамках НАТО, - сказал Мариуш Блащак, министр национальной обороны Польши.

Более 200 американских солдат будут служить в городе Познань. Командование 5-го армейского корпуса США в Польше будет единственной структурой такого уровня, развернутой в Европе.

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