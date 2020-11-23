Южнокорейская компания LG, которая готовит к выпуску новый смартфон, запатентовала ноутбук с раздвижным экраном.

Об этом со ссылкой на опубликованную патентную заявку сообщает издание Root MyGalaxy.

Согласно описанию, компьютер оснащается гибким экраном, который можно свернуть и спрятать в основание корпуса ноутбука. Трансформация устройства происходит с помощью электромоторов. Клавиатура устройства также имеет складную конструкцию.

По данным издания, ноутбук получит рулонный дисплей диагональю от 13,3 до 17 дюймов. В отличие от многих портативных компьютеров на рынке, девайс корейской компании получит расположенную в торце корпуса кнопку питания. Благодаря подобной конструкции компьютер LG будет более компактным и мобильным, чем другие ноутбуки.

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