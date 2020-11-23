В России правоохранители разоблачили крупнейший магазин синтетических наркотиков. Вещества изготовляли украинцы, а заказчиками, фасовщиками и курьерами были молдаване и россияне.

Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

Преступники работали в сентябре 2019 - феврале 2020 годов. Они изготавливали и продавали наркотики. Полицейским удалось обнаружить три подпольные нарколаборатории. Из оборота изъяли более тонны наркотиков, а также около десяти тонн прекурсоров и химических веществ.

Задержаны и арестованы четверо предполагаемых руководителей и еще 14 участников преступного сообщества. Им предъявлено обвинение по частям четвертой и пятой статьи 228.1 УК РФ ("Незаконный оборот наркотиков"). Кроме того, возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества").

Производством наркотиков злоумышленники занимались в Московском регионе и Ивановской области, а сбытом - в разных регионах России.

Напомним, недавно в Украину пытались завести психотропы и наркотики, замаскированные под гуманитарную помощь.

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