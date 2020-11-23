Вакцина от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Oxford будет доступна для стран с низким и средним доходом. Ее можно будет приобрести за три-четыре доллара (85-113 грн), что гораздо дешевле, чем стоимость лекарства от Сovid-19, разработанного американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech.

Об этом пишет The Guardian в понедельник, 23 ноября.

Так, вакцина Oxford дешевле, чем препараты от компаний Moderna и Pfizer. Компания AstraZeneca также пообещала продавать лекарство по некоммерческой цене примерно $3-4 во время пандемии. Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному AstraZeneca и бразильским производителем вакцины, такая стоимость может быть актуальной примерно до середины 2021 года.

По данным издания, в рамках инициативы COVAX, призванной обеспечить доступность вакцин против Covid-19 для стран с низким и средним уровнем дохода, будет распространено порядка 300 млн доз препарата AstraZeneca.

Так, вакцину AstraZeneca можно транспортировать и хранить как минимум полгода в стандартных условиях охлаждения - при температуре от двух до семи градусов по Цельсию.

В издании отмечают, вакцина компании AstraZeneca от коронавируса показала среднюю эффективность 70% по итогам промежуточных испытаний в Великобритании и в Бразилии. При этом один из испробованных вариантов дозировки дал эффективность примерно в 90%.

По данным ВОЗ, препарат от компании AstraZeneca - одна из 48 вакцин против Covid-19, разработанных в мире, испытания которых на данный момент продолжаются.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, когда украинцев начнут прививать от ковида, по какой цене и сколько людей смогут охватить.

Также мы писали, что Украина сможет закупить вакцину от коронавируса по специальной стоимости. Речь идет о закупке как минимум 8 миллионов доз. По предварительным данным, на них могут потратить миллиард гривен.