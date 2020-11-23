Во время акций протеста в воскресенье, 22 ноября, в Беларуси задержали 345 человек, все они находятся в изоляторах временного содержания.

Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Беларуси.

"Всего вчера по стране за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 345 человек", - сказано в сообщении.

В МВД республики утверждают, что некоторые участники митингов "вели себя агрессивно, находились в состоянии алкогольного опьянения", и наиболее активных из них задерживали "с применением спецсредств". Также в ведомстве проводят проверки фактов активного сопротивления сотрудникам органов внутренних дел и блокировки движения.

Напомним, Александр Лукашенко из-за протестов обвинил белорусских мужиков в отсутствии патриотизма.

Также мы писали, что 22 ноября в центре Минска находилась колонна военной техники.