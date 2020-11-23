В минувшие выходные полиция Украины закрыла более 1300 субъектов хозяйствования, которые продолжали работу, игнорируя карантинные ограничения. Также в отношении нарушителей составлено 1144 админпротокола.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"На протяжении выходных.. полицейские осуществляли проверку соблюдения требований "карантина выходного дня". В целом полиция за два выходных дня закрыла 1347 субъектов хозяйствования, которые работали вопреки карантинным ограничениям. В частности учреждений торгового и бытового обслуживания - 969, общественного питания - 327, учреждений по предоставлению услуг размещения - 18, ТРЦ - 22, спортивных залов и бассейнов - 5, дискотек и ночных клубов - 4, театров, кинотеатров и музеев - 2", - говорится в сообщении Нацполиции.

Нацполиция также отмечает, что по результатам проверок на представителей этих учреждений составлены админпротоколы.

"Также на протяжении выходных начато 2 уголовных производства по ст.325 УК (нарушение санитарных правил и норм предотвращения инфекционным заболеваниям)", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине с 14 по 30 ноября введен карантин выходного дня.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский назвал карантин выходного дня эффективным методом борьбы с эпидемией Covid-19.

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