По данным украинского правительства, первая партия вакцины от коронавируса, в рамках программы COVAX, ожидается не раньше мая 2021 года.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

"Как сообщает ВОЗ, вакцины наиболее вероятно станут доступными в мае-июне 2021 года. По программе COVAX гарантированно будет доставлена вакцина для 20% населения, а остальные государство будет покупать самостоятельно", - говорится в сообщении.

Первая партия вакцин будет включать 1,2 млн доз. В целом предполагается, что Украина получит около восьми миллионов доз. Этого хватит, чтобы защиту от коронавируса получили четыре миллиона человек (вакцинация проводится в два этапа: второй раз через 21 день после того, как был проведен первый укол).

Вместе с тем, Минздрав сейчас ведет переговоры с компаниями Moderna и Pfizer относительно поставки вакцин в Украину. Для этого в бюджете предусмотрели 19,4 млрд гривен.

Напомним, глава американской фармацевтической компании Moderna Стефан Бансель рассказал, что цена их вакцины от коронавируса составит около 25-37 долларов за одну дозу.

До этого мы приводили слова министра здравоохранения Максима Степанова о том, что 7 декабря планируется подписание договора с COVAX о поставке первой партии вакцины от коронавируса в Украину.