Глава "Министерства иностранных дел "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что диалог по обмену пленными с Украиной зашел в тупик. По его словам, сейчас говорить о его реальных перспективах преждевременно.

Об этом сообщает РИА Новости в понедельник, 23 ноября.

Так, Дейнего рассказал, что процесс обмена пленными блокируется Киевом.

"После обменов в декабре и апреле Украина свои обязательства не выполнила, всячески затягивает не только сам процесс выполнения, но даже предоставления информации о реализации этой нормы, пытается манипулировать этим вопросом, настаивает на том, что необходимо обсуждать следующие даты обмена", - добавил он.

Также Дейнего заявил, что украинская сторона передала некие списки Трехсторонней контактной группе (ТКГ), однако их не видели.

"К сожалению, диалог зашел в тупик. Прежде всего тем, что Украина приняла постановление, которое полностью блокирует возможность реализации обязательств и, соответственно, реализации самого обмена", - подытожил "глава" МВД.

Напомним, Украинская делегация в ТКГ предложила российской стороне провести внеочередное заседание в трех рабочих подгруппах. На одном и них планировалось рассмотреть вопрос обмена пленными.

Также мы писали, что в "ДНР" заявили, что обмен пленными между Киевом и "ДНР" возможен только после согласования в Контактной группе дорожной карты по реализации Минских соглашений.