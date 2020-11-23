Вторая российская вакцина от Covid-19 "ЭпиВакКорона", которая недавно успешно прошла очередной этап испытаний, поступит в гражданский оборот до конца текущего года.

Об этом со ссылкой на данные Роспотребнадзора пишет ТАСС.

Разработкой вакцины занимается центр "Вектор". Сейчас выпустили уже 25 тысяч доз "ЭпиВакКороны", до конца года выпустят еще 25 тысяч.

Отметим, что недавно в "Векторе" заявили, что у всех добровольцев, привитых этим препаратом, выработались антитела, а клеточный иммунитет сформировался у большинства.

Напомним, о регистрации второй российской вакцины от Covid-19 под названием "ЭпиВакКорона" в середине октября заявил президент России Владимир Путин.

Также мы писали о первой российской вакцине от коронавриуса, которая называется "Спутник V". "Страна" разбиралась, работает ли она и возьмет ли ее Украина.