В среду, 25 ноября, ожидается растущая Луна в знаке Овен. Сегодня лучше отложить все дела, требующие точности и продуманности. Некоторые знаки Зодиака могут принимать импульсивные и поспешные решения. Чтобы опрометчивость не вышла боком, звезды советуют сконцентрироваться на рутинных делах.

Также приготовьтесь к ситуациям, когда придется отвечать не только за себя, но и за близких, друзей и семью.

Телец (21.04-21.05)

У вас появится больше сверхурочной работы, но она улучшит ваше финансовое положение. Если вы сконцентрируетесь, то получите шанс сделать неплохой прыжок по карьерной лестнице. Не слишком надейтесь на помощников и спонсоров - они тоже чего-то захотят от вас взамен. Вечером вас могут порадовать и воодушевить приятные новости, которые касаются вашей семьи.

Рак (22.06-23.07)

Постарайтесь забыть про апатию и усталость. Сегодняшний день может порадовать новыми возможностями, а многие жизненные ситуации будут складываться в вашу пользу. Например, появится шанс на успех как в личных делах, так и в бизнесе. Проявляйте больше активности и творческой инициативы. Будьте честными и открытыми с близкими друзьями и членами семьи. Звезды предсказывают неплохой период для творческих и неутомимых личностей.

Стрелец (23.11-21.12)

Доводите начатые дела до конца. Постарайтесь составить план действий, иначе рискуете утонуть в мелкой суете и многочисленных заботах. Будние дни - это активный период, когда нужно начинать реализовывать ваши честолюбивые планы. Нужно только поверить в собственные силы и не поддаваться лишним эмоциям. Выходные оставьте для приятных впечатлений, семейных праздников.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня ожидается много встреч и телефонных звонков, добавится работы с документами и отчетами. Вас ожидает успех в различных сферах и дополнительная финансовая прибыль, которую можно потратить на ремонт и обустройство домашнего быта. Личная жизнь будет радовать и мотивировать вас, поэтому оставшееся от работы время посвятите себе и близким людям.

Как сообщала "Страна", на этой неделе с 23 по 29 ноября в жизни каждого знака Зодиака произойдут важные события. Они неизменно принесут радость и благополучие.

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