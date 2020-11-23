В Украине почти 28 тысяч пациентов с коронавирусом сейчас пребывают на стационарном лечении и такая динамика сохраняется на протяжении последних двух недель.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения Covid-19, которое проходило под председательством президента Владимира Зеленского, сообщается на сайте главы государства.

Стабилизацию недельной динамики заболеваемости отметил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

На вопрос президента о том, улучшилась ли ситуация с ношением масок, глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что было выписано 1300 штрафов за соответствующие нарушения.

На совещании констатировали, что украинцы в целом стали более ответственно относиться к мерам карантина.

"Карантин выходного дня и дополнительные меры безопасности дают свои результаты. Мы должны сделать все, чтобы избежать полного локдауна. Пока статистика показывает, что нам удается сдерживать прогнозируемый рост. Также важно восстановить все экономические программы и начать новые, чтобы помочь как можно большему количеству людей. Ведь эпидемическая ситуация по всему миру влияет на экономику", - заявил Зеленский.

Премьер-министр сообщил, что на прошлой неделе по поручению президента правительство разработало план действий по поддержке бизнеса и отдельных отраслей.

"А уже на этой неделе Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства должно доработать показатели по поддержке отдельных отраслей, пострадавших из-за введения карантина. Государство поддержит предпринимателей", - отметил премьер.

Напомним, Владимир Зеленский возобновил работу в обычном режиме после перенесенного Covid-19.

Ранее "Страна" писала о том, что Зеленский в один день с Ермаком излечился от коронавируса.

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