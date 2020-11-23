Украинцев, которые считают свое финансовое состояние неудовлетворительным, стало меньше - с 48% в 2011 году до 38,9% в 2020 году. Кроме того, больше граждан стали считать себя счастливыми, но стали меньше уважать власти.

Об этом свидетельствуют данные исследования World Value Survey, представленного Украинским центром европейской политики.

Специалисты выяснили, что сократилась доля тех, кто в течение последнего года ни разу не голодал в Украине: до 71% в 2020 году с 52% в 2011 году.

В то же время 45,1% украинцев в текущем году считают, что имеют низкий уровень доходов. Девять лет назад таких было 55%.

Тех, кто оценивает свой доход, как средний, стало больше - 37%, а в 2011 году их было 33%.

При этом за почти десятилетие, украинцы стали счастливее. Если в 2011 году себя таковыми считали 68%, то в 2020 году таких уже 78,3%.

Выросла доля граждан нашей страны, довольных здоровьем и самооценкой - с 53% до 62,5%.

Люди также стали чувствовать себя дома безопаснее, в 2011 году таких было 69%, в 2020 году - 73,8%.

За девять лет жители Украины стали более толерантными к сексуальным меньшинствам (в 2011 году негативно относились 62%, в этом году - 44,8%); к имеющим диагноз СПИД (негативное отношение было у 52%, сейчас у 36,4%); к абортам (оправдывали в 2011 году - 15,1%, в 2020 году - 21%).

В то же время украинцы стали меньше проявлять уважение к властным институтам. Так, девять лет назад к госвласти позитивно относились 50%, а сегодня таких всего 31,9%.

Исследование World Value Survey охватывает 120 стран. Специалисты организации начали оценивать Украину с 1999 года.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль пообещал существенный рост дохода украинцев к 2030 году.

Также мы писали, что Украина вошла в тройку мировых лидеров по теневой экономике.