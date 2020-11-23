Во втором туре выборов мэра Ужгорода, который прошел 22 ноября, победу одержал действующий городской глава Богдан Андреев.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Центральной избирательной комиссией.

Так, самовыдвиженец Андреев получил 12 869 голосов (51,01%). Его конкурент "слуга народа" Виктор Щадей набрал 11 452 голосов (45,4%). Явка в Ужгороде 22 ноября составила почти 28%.

Напомним, что вчера, 22 ноября, в 11 городах Украины проходил второй тур выборов мэров. "Страна" следит за объявлением результатов голосования в режиме онлайн.

Также мы писали, что после победы во втором туре мэрских выборов Андреева в Ужгороде и Александра Мамая в Полтаве стало известно о проигрыше "слуг народа" на выборах городских глав во всех областных центрах.