Андрей Богдан и Ксения Собчак поспорили, можно ли гордиться Днем победы 9 мая. Это произошло во время интервью экс-главы Офиса президента российской телеведущей.

"На государственном уровне это должен быть большой праздник? С парадом, с салютом", - спросила Собчак.

"Ты считаешь похороны это большой праздник?.. Я разговаривал с ветеранами, они не гордились девятым мая, это трагедия... У вас в России это как культ личности, "Это наша победа. Гордитесь олимпийскими победами, золотыми медалями", - посоветовал Богдан.

"Я горжусь, что мы разбили фашистов. Этим можно гордиться... Разве это не точка примирения, что вы, украинцы, и мы, русские, вместе побороли фашизм?", - возразила Собчак.

"Мы и монголо-татарское иго вместе воевали. Давай и этим гордиться", - парировал Богдан.

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