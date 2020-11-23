Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан вместе с Ксенией Собчак во время большое интервью обсудили, похож ли президент Владимир Зеленский на своего российского коллегу Владимира Путина.

Интервью опубликовано в Youtube-канале Ксении Собчак.

Этой темы они коснулись, обсуждая внутреннюю политику Зеленского. Собчак напомнила, что Путин, когда пришел к власти, зачистил олигархов и поставил под контроль их СМИ. И спросила, сможет ли так президент Украины.

"У Зеленского и Путина из сходств только имя. Это разные люди", - сказал Богдан.

"А можно ли сказать, что Зеленский сейчас - это Антипутин?", - спросила Собчак.

"Зеленский сейчас - да, наверное это Антипутин", - согласился Богдан.

Позже телеведущая спросила, правда ли, что экс-глава Офиса президента пытался сделать из Зеленского "хорошего Путина без перегибов"?

"Хорошим Путиным? Да, наверное", - ответил Богдан. - Я хотел бы, чтобы Владимир Александрович стал вот этим Антипутиным, добрым героем, без войн, бомбежек и "Новичка".

Ранее мы писали, что во время этого же интервью Богдан рассказал, почему Зеленский хотел и не смог изменить Конституцию по Донбассу.

Кроме того, экс-глава Офиса президента рассказал, как президент Украины "кинул" Путина с Консультативным советом по Донбассу.