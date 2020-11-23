Во втором туре местных выборов в городе Ровно побеждает кандидат от партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк.

Об этом свидетельствуют данные "Суспильного".

Так, за него отдали голоса 27 451 человек, что составляет около 50,25%. В то же время его оппонент от партии "Ровно вместе" Виктор Шакирзян получил на 1 400 голосов меньше – 47,70%.

Испорченными были названы 2,02% бюллетеней, или же 1 106 штук. При этом предыдущий мэр города Владимир Хомко стал депутатом Ровенского горсовета.

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днепре, Николаеве, Ровно, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.

Как сообщалось, явка во втором туре выборов составила почти 30%. Неделю назад было 23,9%.