Во втором туре выборов мэра Бердянска, который состоялся 22 ноября, победу одержал Валерий Баранов ("За будущее").

Об этом со ссылкой на данные Территориальной избирательной комиссии сообщает "Бердянск 24".

Так, сообщается, что Валерий Баранов набрал 17 282 голосов, а его конкурент от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Свидло - 16 327 голосов. 964 бюллетеня признаны недействительными.

Валерий Баранов уже был в прошлом мэром города. А также, сразу после Майдана, возглавлял Запорожскую обладминистрацию.

Напомним, 22 ноября в 11 городах Украины состоялся второй тур выборов мэров. "Страна" следит за результатами экзитполов в режиме онлайн.

Также мы писали о том, что "слуги народа" проиграли выборы мэров во всех областных центрах. Об этом стало известно после того как в это воскресенье кандидаты от партии президента проиграли во втором туре выборов в Ужгороде и в Полтаве.