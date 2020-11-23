Андрей Богдан дал еще одно длинное интервью. На этот раз бывший глава Офиса президента провел более двух часов с российской телеведущей Ксенией Собчак.

О том, что такое интервью пишется, стало известно еще в начале ноября, когда в Инстаграм попали их совместные фото.

Богдан и Собчак встретились на нейтральной территории - в Стамбуле. Интервью записывали в разных локациях - на террасе ресторана с видом на Босфор, в автомобиле (рулил Богдан), гуляя по улочкам Стамбула. И даже катаясь по ним на белой карете.

Предыдущее такое общение у Богдана было с журналистом Дмитрием Гордоном. Мы детально анализировали этот 4-часовой марафон в материале Ермак топит за Порошенко, Зеленского сменит Кличко или Портнов. Что сказал Богдан в интервью Гордону.

Сегодня по понятным причинам о внутренней политике говорили меньше - Собчак больше интересовалась перспективами отношений Киева с Москвой и Зеленского с Путиным.

Выбрали главные заявления Андрея Богдана по этому, да и другим поводам.

Как Зеленский "кинул" Путина

Общение о российско-украинских отношениях Собчак начала с известного факта - сентябрьского заявления Богдана о том, что в Офисе президента "кинули" Россию по Донбассу.

Тогда Богдан сути не пояснил, а сегодня по просьбе Собчак рассказал.

"Подписывали документы переговорные группы - они опубликованы в интернете - а потом дальше эти договоренности не были выполнены. Кинули? Ну, не знаю - не выполнили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? Может, надо было сначала подумать, сможешь ли ты это сделать?", - объяснил экс-глава ОП.

Он уточнил, что "речь о переговорной группе, в которой представители Украины будут вести переговоры с представителями "ЛНР/ДНР"". То есть о Консультативном совете, который пытались создать весной.

"Этой переговорной группы так и не было создано", - констатировал Богдан.

Факт о том, что Украина отменила создание Консультативного совета, о котором договорились еще на встрече советников "Нормандской четверки", известен. Это случилось на фоне протестов радикалов. После них Ермак заявил, что никакие представители "ЛДНР" в Совет не войдут (хотя в изначальном меморандуме было написано иначе).

Как видим, именно это Богдан считает "кидком" в отношении России. Позже в интервью он заявил, что после этого переговоры с Москвой зашли в тупик.

"Просто сказать "мы хотим мира"? За этот мир надо как-то бороться, договариваться, держать эти обещания... На сегодняшний день, я вижу, переговоры закончились. И развития этой ситуации нет. Появилось какое-то взаимное недоверие. Это очень плохая ситуация", - сказал бывший глава Офиса президента. Кивая по сути на своего преемника - Андрея Ермака.

Но тут стоит уточнить, что история со сдачей позиций под давлением радикалов и порохоботов появилась не при Ермаке.

Достаточно вспомнить, как на Банковой отменили разведение войск в Золотом после того, как националисты устроили "Штайнмайер-майдан". Это было как раз в период работы Андрея Богдана.

А Ермак уже, собственно, продолжил начатый Богданом и Зеленским процесс.

Почему Зе дал заднюю по Донбассу

То, что Богдан - носитель той же идеологии, что и собственно Ермак с Зеленским, доказывают иные его утверждения.

К примеру, он заявил Собчак, что Минские соглашения Зеленский даже при всем своем желании выполнить не сможет.

"Он бы хотел принять изменения в Конституцию, закончить войну и выйти национальным героем. Пусть бы даже в процессе его критиковали", - заявил Богдан.

На вопрос, почему Зеленский так не сделал, Богдан пояснил, что "это невозможно" и призвал найти "другую конструкцию".

Экс-глава ОП добавил, что внесение в Конституцию особого статуса Донбасса может вызвать массовые протесты в Украине и создать "нестабильность". И поэтому Россия, по мнению Богдана, должна сделать "шаг назад". То есть, видимо, снять требование по особому статусу и Конституции.

Впоследствии в интервью он эти слова о "шаге назад" повторил несколько раз. Что почти дословно совпадает с риторикой самого Зеленского, который не устает заявлять, что Минские соглашения нужно исправлять. И все предлагаемые исправления касаются уступок только со стороны России. Украинские "шаги назад" ни Зеленский, ни Богдан не озвучивают.

Более того, на один из вопросов Собчак экс-глава ОП заявил, что окончить войну нужно "победой Украины, желательно дипломатической". Правда, непонятно, какие к этому есть предпосылки.

А в другом отрывке Богдан пожалел, что Украина не захватила в плен "вагнеровцев". На замечание Собчак, что это могло бы возобновить войну на Донбассе, Андрей заметил, что это неважно, потому что на фронте "и так стреляют".

Об отношениях Украины и России

При этом Богдан несколько раз за интервью повторил, что войну между Украиной и Россией надо заканчивать, и Зеленский это понимает. "Иначе это будет столетняя война".

Правда, здесь Ксения Собчак не дала Андрею Богдану отделаться общими фразами. И начала спрашивать, на основании чего наши страны могут примириться.

Вышла интересная дискуссия, которая многое объясняет в идеологии украинской власти последних лет. И особенно - в поведении президента Зеленского, с которым Богдан проработал длительное время.

Так, Богдан и Собчак поспорили, можно ли гордиться Днем победы 9 мая.

"На государственном уровне это должен быть большой праздник? С парадом, с салютом", - спросила Собчак.

"Ты считаешь похороны это большой праздник?... Я разговаривал с ветеранами, они не гордились девятым мая, это трагедия... У вас в России это как культ личности. "Это наша победа". Гордитесь олимпийскими победами, золотыми медалями", - посоветовал Богдан.

"Я горжусь, что мы разбили фашистов. Этим можно гордиться... Разве это не точка примирения, что вы, украинцы, и мы, русские, вместе побороли фашизм?", - возразила Собчак.

"Мы и монголо-татарское иго вместе воевали. Давай и этим гордиться", - ответил Богдан.

Затем Собчак спросила, герой ли Бандера. "Для меня лично? Ну да...", - как-то не очень уверенно ответил экс-глава Офиса президента, а затем пустился в рассуждения, что для него и Бандера герой, и советский генерал, который освобождал Украину тоже герой. И что на Западной Украине творили жестокости и советская власть, и немцы, и сами бандеровцы.

"Один мой дед погиб в Красной армии. А второго забили москали", - сказал Богдан.

Собчак такой ход мыслей не поняла - почему нужно считать героем человека, который совершал жестокости и насилие.

"Я, например, не считаю Сталина героем. И на официальном уровне его в России героем не считают", - сказала Собчак.

При этом Богдан не исключил, что поедет в Россию, если будут гарантии его безопасности.

"А вы знаете, что в России тоже есть "Миротворец"? "Трибунал", по-моему, его название. И там публикуются украинские солдаты, волонтеры. Я там опубликован, потому что несколько лет был на фронте как волонтер. И какое-то мое фото попало на этот сайт. И как бы не хочется проверять. Возможно, не методом научного тыка проверять и дождаться каких-то других методов... Но я пока не езжу"", - заявил экс-глава ОП.

"Зеленский - Антипутин"

Говоря о внутренней политике, Богдан признал, что изначально был план сделать из Зеленского "хорошего Путина".

Этой темы в интервью коснулись, обсуждая внутреннюю политику Зе. Собчак напомнила, что Путин, когда пришел к власти, зачистил олигархов и поставил под контроль их СМИ. И спросила, сможет ли так украинский президент.

"У Зеленского и Путина из сходств только имя. Это разные люди", - сказал Богдан.

"А можно ли сказать, что Зеленский сейчас - это Антипутин?", - спросила Собчак.

"Зеленский сейчас - да, наверное это Антипутин", - согласился Богдан.

Позже телеведущая спросила, правда ли, что экс-глава Офиса президента пытался сделать из Зеленского "хорошего Путина без перегибов"?

"Хорошего Путина? Да, наверное", - ответил Богдан. "Я хотел бы, чтобы Владимир Александрович стал вот этим Антипутиным, добрым героем, без войн, бомбежек и "Новичка", - добавил экс-глава Офиса президента.

Откровенно скажем, что такое восприятие Путина - как образа, с которого хотел брать пример Зеленский - отдает "зрадой". И говорит о том, что стиль российского президента многие в Украине считают выигрышным.

Кстати, и сам Богдан постоянно в интервью называет Путина сильным и опытным политиком, хотя и делает оговорку, что он "враг Украины".

О Коломойском и Западе

По мнению Богдана, Зеленский не управляется со стороны олигарха Игоря Коломойского. И проблемы последнего в США никак не вызовут разворота Украины на Восток - в сторону Москвы.

Экс-глава ОП считает, что Коломойский с американцами заключит рано или поздно мировую, поступившись чем-то в международных судах. И перспектив, что он обратится за помощью к России, нет.

Интересно, что это говорит Андрей Богдан - человек, который в свое время "обложил" Зеленского выходцами из грантовых структур. Сегодня те же самые "соросята" двигают совершенно противоположные тезисы: что Зеленский в сговоре с Коломойским толкают Украину в объятия Москвы.

Также Богдан заявил, что впечатление о том, что Зеленский его слушается, поддерживал с помощью своих пиар-структур сам Коломойский.

Экс-глава ОП резюмировал, что олигарх никак не влияет на геополитический выбор президента. То есть, международный вектор Украины не изменится из-за проблем Коломойского с американцами.

В целом, Богдан формально больше защищал Зеленского, чем критиковал. Однако с точки зрения российской аудитории такая "защита" скорее шла в минус президенту чем в плюс (например, по поводу "Антипутина" и "кидания" с соглашениями по Донбассу).

Было ли так задумано самим Богданом, либо он это все говорил в приливе откровенности - вопрос открытый.