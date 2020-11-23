В воскресенье, 22 ноября, в Славянске прошел второй тур выборов мэра. В нем участвовали действующий мэр Вадим Лях от "Оппозиционного блока" и кандидат от партии ОПЗЖ Павел Придворов. Победу во втором туре выборов мэра одержал Вадим Лях.

Об этом со ссылкой на данные Славянской территориальной избирательной комиссии сообщает общественное движение "Чесно".

Славянская территориальная избирательная комиссия объявила, что Ляха поддержали 60,87% жителей города. За него проголосовали 16 811 человек. Его конкурент Павел Придворов получил 10 415 голосов.

Из 85 272 избирателей участие в выборах мэра приняли 27 617. З91 бюллетень признан недействительным.

Напомним, 22 ноября, в день второго тура местных выборов в Славянской территориальной избирательной комиссии исчезла печать. Полиция провела проверку ЧП.

Также мы писали, что экс-мэр Славянска Неля Штепа призвала жителей города голосовать за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Павла Придворова во втором туре выборов мэра города.