Кандидаты от президентской партии "Слуга народа" по итогам выборов мэров не победили ни в одном из областных центров Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

В это воскресенье кандидаты от партии президента проиграли во втором туре выборов в Ужгороде (там победил действующий мэр Богдан Андреев) и в Полтаве (победителем стал бывший мэр Александр Мамай).

Так, в Ужгороде Андреев одержал победу, получив 12 869 голосов, что составляет 51,01%. "Слуга народа" Виктор Щадей получил 11 452 голоса ужгородцев. В Полтаве Мамай, по данным параллельного подсчета, получил 52,81% (31 564 голосов), "слугу народа" Иващенко поддержали 47,19% (28 207 избирателей).

Напомним, 10 ноября Корниенко и Арахамия заявили о победе "слуг народа" на местных выборах по количеству мандатов.

Также мы писали о том, что в воскресенье, 22 ноября, в 11 городах Украины состоялся второй тур выборов мэров. "Страна" следит за результатами экзитполов в режиме онлайн.