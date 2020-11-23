Луцкого террориста Максима Кривоша, который в минувшем июле захватил автобус с пассажирами в облцентре, решением суда направлен в психиатрическую больницу на два месяца, также на 60 суток продлен его срок пребывания под стражей.

Такое решение на днях вынес Луцкий горрайонный суд Волынской области.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство прокурора о проведении стационарной психиатрической экспертизы. Он будет госпитализирован во Львовскую областную психбольницу. Там созданы условия, которые исключат его опасность для окружающих.

Уточняется, что по результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы врачи обнаружили у Максима Кривоша расстройство психики, но для уточнения этого диагноза необходимы дополнительные обследования и динамическое наблюдение за пациентом.

На подтверждения предварительного заключения врачей или же его опровержения врачам понадобится два месяца.

Защита Кривоша с решением суда не согласилась и подала апелляцию, но она была отклонена.

Ранее "Страна" писала о том, что что известно о луцком террористе Максиме Кривоше.

Также мы сообщали, что луцкий террорист начал есть после двухнедельной голодовки.