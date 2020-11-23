Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 22 ноября, провел тайную встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, а также госсекретарем США Майком Помпео.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Так, на встрече присутствовал и директор "Моссада" Йосси Коэн. На данный момент в офисе премьер-министра не стали подтверждать или опровергать эти сведения.

Кроме того, государственный департамент CША не стал упоминать Нетаньяху в своем заявлении, посвященном встрече с принцем Саудовской Аравии.

"Они обсудили необходимость единства Персидского залива для противодействия агрессивному поведению Ирана в регионе и необходимость достижения политического решения конфликта в Йемене", - сказал заместитель секретаря Кейл Браун.

Напомним мы рассказывали, что представители Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов подписали соглашение о безвизовом режиме, а также авиационном сообщении и защите инвестиций и сотрудничестве в сфере науки и технологий.