В среду, 25 ноября, власти регионов Германии планируют предложить канцлеру Ангеле Меркель продлить строгий карантин до 20 декабря.

Об этом со ссылкой на Spiegel пишет "Интерфакс".

Так, сообщается, что в заключении федеральной земли Берлин сказано о необходимости продлить ограничения. А бургомистр Берлина Михаэль Мюллер в минувшие выходные провел телефонные переговоры с премьер-министрами большинства из 16 федеральных земель с тем, чтобы подготовить совместный документ к предстоящему совещанию.

В случае, если до 20 декабря не удастся снизить рост числа заболеваемости коронавирусом до менее 50 случаев на 100 тысяч человек за неделю, ограничения предлагается автоматически продлить еще на две недели.

Отметим, что сейчас в стране закрыты бары и рестораны, музеи, театры, бассейны и спортивные клубы. В гостях рекомендуется собираться представителям только двух домохозяйств. На Рождество, как ожидается, последнее правило отменят и разрешат собираться до 10 человек.

Напомним, погруженная в полный локдаун Франция начнет ослаблять карантин в три этапа.

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