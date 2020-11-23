Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ушел на самоизоляцию после того, как получил два разных результата тестов на коронавирус, вышел на работу. Его третий тест на Covid-19 оказался отрицательным.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлию Палийчук сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"Он уже вышел на работу сегодня. Сказал, что чувствует себя хорошо, и третий тест показал негативный результат", - заявила Палийчук.

Напомним, сегодня же к работе в обычном режиме приступил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил об излечении от Covid-19, которым заболел еще 9 ноября.

Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в один день с Ермаком тоже излечился от коронавируса.