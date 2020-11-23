Арахамия получил результаты третьего теста на коронавирус и пошел на работу
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ушел на самоизоляцию после того, как получил два разных результата тестов на коронавирус, вышел на работу. Его третий тест на Covid-19 оказался отрицательным.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря партии "Слуга народа" Юлию Палийчук сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
"Он уже вышел на работу сегодня. Сказал, что чувствует себя хорошо, и третий тест показал негативный результат", - заявила Палийчук.
Напомним, сегодня же к работе в обычном режиме приступил глава Офиса президента Андрей Ермак. Он заявил об излечении от Covid-19, которым заболел еще 9 ноября.
Также мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский в один день с Ермаком тоже излечился от коронавируса.