Оксфордский словарь английского языка не смог выбрать только одно слово 2020 года. Вместо этого словарь назвал несколько наиболее употребляемых слов нынешнего года. Также создатели словаря отметили беспрецедентность такого явления.

"Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка в течение 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом", - говорится в сообщении.

По данным словаря, весной в список общеупотребимых слов попали понятия, которые связаны с пандемией:

коронавирус

Covid

Covid-19

пандемия

эпидемия

социальная дистанция

физическая дистанция

локдаун

удаленная работа

Кроме того, в словарь попали такие слова:

импичмент

лесной пожар

белорусский

Ранее "Страна" писала о том, что английский словарь назвал слово года на букву "Л". В топ-10 вошли "коронавирус" и "самоизоляция".

Также мы сообщали, что Минцифры в соцсети опубликовало словарь современных слов для бабушек и дедушек.