В Беларуси во время протестов, которые прошли 22 ноября, в трех районах Минской области выявили три случая блокировки движения поездов с помощью проволоки на рельсах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел республики на своем Telegram-канале в понедельник, 23 ноября.

Так, в Борисовском, Крупском и Дзержинском районах обнаружили блокировку движения поездов. По фактам возбуждены уголовные дела.

В МВД объяснили, что обычно "вредители закорачивают рельсы, используя металлическую проволоку, и накладывают посторонние предметы на рельсы".

Также в Минском районе проводится проверка по факту размещения и поджога автомобильных шин на обочине трассы Минск - Витебск.

Напомним, 22 ноября, в Минске власти решили закрыть десять станций метрополитена. Это объяснили мерами для обеспечения безопасности.

Также мы писали, что в ходе протестов в Минске правоохранители начали задерживать митингующих. Среди них был 83-летний пенсионер и даже несовершеннолетний.