Утром в понедельник, 23 ноября, на границе Украины с Россией, перед пунктом пропуска "Сеньковка" собралась очередь из 210 автомобилей коммерческого назначения, которые выезжают в РФ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Северной таможни Гостаможенной службы.

"В последнее время перед пунктом пропуска "Сеньковка" и на территории перед смежным пунктом пропуска "Новые Юрковичи" (Российская Федерация) наблюдается накопление транспортных средств коммерческого назначения, перемещаемых из Украины в Российскую Федерацию. По состоянию на данный момент, перед пунктом пропуска "Сеньковка" в направлении выезда из таможенной территории Украины образовалась очередь из 210 автотранспортных средств коммерческого назначения", - сказано в сообщении.

В Гостаможенной службе заявляют, что причиной возникновения очередей является снижение скорости транспортного потока на въезд в пункт пропуска "Новые Юрковичи".

"Во избежание очередей на таможенной границе Украины, просим субъектов внешнеэкономической деятельности, перевозчиков и других заинтересованных лиц выбирать альтернативные маршруты перемещения товаров, транспортных средств коммерческого назначения через менее загруженные пункты пропуска для автомобильного сообщения, ближайшим из которых в зоне деятельности Северной таможни на границе с Российской Федерацией является пункт пропуска "Бачевск", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно на границе РФ застрял грузовик с красной икрой для украинцев на Новый год.

Также мы писали о том, что в начале ноября на границе Украины с Венгрией образовалась очередь из полутора сотен авто.