В понедельник, 23 ноября, во Львовском Первом театре прощаются с украинским режиссером Романом Виктюком, который умер в Москве шесть дней назад.

Об этом сообщает "Укринформ".

Так, прощание с режиссером началось утром. Гроб с телом Виктюка разместили на сцене Первого театра и каждый желающий до 13:00 (по киевскому времени) может проводить в последний путь артиста и выразить соболезнования семье.

"В Москве в пятницу было очень масштабное и тяжелое прощание, ибо там его актеры и очень близкие люди. Во Львов его привезли в субботу вечером специальной машиной. О том, что прощание пройдет в Первом театре семья решила единогласно, ведь именно здесь начиналась его карьера, первые спектакли, это его сцена, он здесь творил", - рассказал Борис Виктюк, племянник режиссера.

Проститься с Романом Виктюком пришли многочисленные поклонники, коллеги и друзья.

"Это очень большая потеря в аспекте Украина - мир. Он всемирно известный режиссер и везде при случае подчеркивал, что именно украинский творец, и таким образом об Украине знали другие и ценили нашу культуру", - рассказал друг и режиссер Романа Виктюка Сергей Проскурня.

Уточняется, что после прощания в Первом театре, состоится отпевание и молитвенный чин в Церкви святого Андрея, а дальше в 15:00 - церемония похорон на Лычаковском кладбище. По завещанию, Романа Виктюка похоронят в семейном склепе, где покоятся его родители.

Напомним, Роман Виктюк умер в больнице Москвы, куда ранее его госпитализировали с коронавирусом. Позже стало известно, что артист скончался из-за тромбоэмболии (закупорка кровеносного сосуда тромбом). Он шел на поправку и готовился к выписке, но неожиданно скоропостижно умер.

Мы подробно рассказывали, что известно о знаменитом украинском режиссере.