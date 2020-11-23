За прошедшие сутки, 22 ноября, в рядах украинской армии подтвердили 51 новый случай заражения коронавирусом. Кроме того, от Сovid-19 скончался военный, который входил в состав миротворческой миссии ООН в Конго.

Об этом говорится на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

"К сожалению, в Вооруженных силах Украины зафиксирован 26-й летальный случай, вызванный заболеванием острой респираторной болезни Covid-19. Военнослужащий ВС Украины (находясь в составе миссии ООН в ДР Конго) заболел 07.11.2020, у него наблюдалась легкая форма, и он находился на лечении в изоляторе воинской части. ПЦР тест на Covid-19 от 14.11.2020 года - положительный", - говорится в сообщении.

Однако 16 ноября здоровье бойца ухудшилось, в результате чего он был направлен на стационарное лечение в госпиталь ООН III уровня. И уже в воскресенье, 22 ноября, здоровье пациента резко ухудшилось, а интенсивная терапия не дала ожидаемого результата.

"Выражаем соболезнования близким и родным", - добавили медики.

Кроме того в Медкомандовании рассказали, что сейчас Сovid-19 в украинской армии болеют 2 882 человека. Выздоровели 6 159 бойцов.

Напомним, сегодня в Украине подтвердились 10 945 новых случаев заражения коронавирусом. Позже Минздрав показал карту распространения болезни по регионам страны.