В понедельник, 23 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вылечился от Covid-19.

Соответствующее обращение он опубликовал в Telegram-канале.

"У меня, наконец, отрицательный результат теста на коронавирус. Должны понимать новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные программы, спортивный режим. Все это крайне важно и все это вместе дает нам надежду. Так или иначе, отныне я уже на работе. День будет насыщенным, но я очень рад окунуться в работу в обычном режиме", - заявил Зеленский.

Напомним, 9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заразился коронавирусом. В этот же день Covid-19 обнаружили у главы его офиса Андрея Ермака.

Зеленский и Ермак спустя несколько дней вместе были госпитализированы в "Феофанию", где пробыли больше недели.

Ранее сегодня, 23 ноября, Ермак заявил об излечении от Covid-19 и выходе на работу в обычном режиме.