Народные депутаты от фракции "Слуга народа" будут ездить на территорию Донбасса небольшими группами, по три-пять человек.

Об этом сообщают "Стране" источники в Раде.

"Так решили, чтобы не привлекать лишнего внимания. Будут ездить группами - 3-5 человек. Например, недавно на Луганщине в школе побывал Роман Грищук, он в Комитете по вопросам образования. Также Нэлли Яковлева и Василий Мокан тоже ездили", - заявил источник.

Также источник рассказал, почему нардепы пошли на такое решение.

"От таких поездок гораздо больше пользы, они эффективнее, чем когда вся толпа едет", - добавил он.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил коллегам в партийном чате снова спланировать поездку на Донбасс.

Также "Страна" писала, что в предыдущий раз "слуги народа" ездили на Донбасс перед местными выборами - 21 октября. Целью поездки они назвали желание пообщаться с прифронтовыми жителями и военными, изучить проблематику на месте.

Подробнее об этой поездке нардепов на Донбасс можно прочитать в нашем материале.