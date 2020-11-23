Переговоры с Россией по Донбассу закончились. Об этом экс-глава Офиса президента Андрей Богдан сообщил в интервью российской телеведущей Ксении Собчак.

Причина, по мнению Богдана, в том, что из-за невыполненных Украиной обещаний между новой властью в Киеве и Москвой установилось недоверие.

"Просто сказать "мы хотим мира"? За этот мир надо как-то бороться, договариваться, держать эти обещания... На сегодняшний день, я вижу, переговоры закончились. И развития этой ситуации нет. Появилось какое-то взаимное недоверие. Это очень плохая ситуация", - сказал бывший глава Офиса президента.

Ранее в этом интервью он рассказывал, что Зеленский "кинул" Путина с созданием Консультативного совета по Донбассу.

Также Богдан сообщил, что Богдан ответил на вопрос Собчак о своем отношении к Степану Бандере.