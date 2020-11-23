Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что у президента Владимира Зеленского было намерение изменить Конституцию страны ради прекращения войны на Донбассе, но сделать это он так и не решился.

Об этом он рассказал в интервью российской журналистке Ксении Собчак.

"Он бы хотел принять изменения в Конституцию, закончить войну и выйти национальным героем. Пусть бы даже в процессе его критиковали", - заявил Богдан.

На вопрос, почему Зеленский так не сделал, Богдан пояснил, что "это невозможно" и призвал найти "другую конструкцию".

Экс-глава ОП добавил, что внесение в Конституцию особого статуса Донбасса может вызвать массовые протесты в Украине и создать "нестабильность". И поэтому Россия, по мнению Богдана, должна сделать "шаг назад".

Видео: YouTube/Ксения Собчак

Напомним, интервью снималось в начале ноября в Стамбуле, тогда Андрея Богдана и Ксению Собчак заметили вместе в турецком ресторане.

Также "Страна" сообщала, как Богдан рассказал, почему не приезжает в Москву.