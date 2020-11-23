Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины по Франции Вадима Омельченко постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО.

Соответствующий указ №507/2020 опубликован на сайте главы государства в понедельник, 23 ноября.

"Назначить чрезвычайного и полномочного посла Украины во Французской Республике Омельченко Вадима Владимировича постоянным представителем Украины при ЮНЕСКО по совместительству", - говорится в тексте указа.

Вадиму Омельченко 57 лет. Он окончил Национальную юридическую академию имени Ярослава Мудрого, имеет звание Заслуженного юриста Украины. Ранее работал в правоохранительных органах.

С 2000 по 2006 годы Омельченко занимал должность вице-президента корпорации "Интерпайп" олигарха Виктора Пинчука. Также в 2005-2006 и 2008-2009 Омельченко был советником спикеров Верховной Рады.

Напомним, 11 июня Зеленский уволил Олега Шамшура с должностей посла Украины во Франции и постоянного представителя Украины при ЮНЕСКО по совместительству и назначил на должность посла Украины во Франции Вадима Омельченко.

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