Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что не посещает Россию из-за того, что его фото разместили на местном сайте "Трибунал".

Так в ходе интервью Богдан ответил на вопрос российской телеведущей Ксении Собчак, почему он не приезжает в Москву.

"А вы знаете, что в России тоже есть "Миротворец"? "Трибунал", по-моему, его название. И там публикуются украинские солдаты, волонтеры", - заявил экс-глава ОП.

В ответ Собчак заявила, что российский "Трибунал" работает не так, как украинский "Миротворец".

"Но у нас это так не работает, как у вас. Мало ли что они там у себя публикуют", - возразила Собчак.

Богдан заявил, что не хочет проверять, что случится, если он приедет в Россию после публикации его фото на этом ресурсе.

"Ты знаешь, я там опубликован, потому что несколько лет был на фронте как волонтер. И какое-то мое фото попало на этот сайт. И как бы не хочется проверять. Возможно, не методом научного тыка проверять и дождаться каких-то других методов... Но я пока не езжу", - сказал экс-глава Офиса президента

Напомним, в этом же интервью Богдан ответил на вопрос Собчак о своем отношении к Степану Бандере. Он заявил, что считает его героем.

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