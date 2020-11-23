Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным, в рамках которой обвинил белорусских мужчин, которые участвуют в акциях протеста, в отсутствии патриотизма.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Так, 23 ноября Лукашенко заявил ,что армия, по его мнению, должна заняться патриотическим воспитанием молодежи, которая пытается "раскачать страну".

"Или не просто раскачать, а опрокинуть. Мы видим, как один из основных недостатков в этой ситуации - отсутствие настоящего патриотизма, особенно у наших мужиков. Прежде всего, у тех (видим по студентам), которые не прошли службу в Вооруженных силах, которые не пробовали этого хлеба. Правда, есть и среди прошедших, но это единицы. Поэтому в патриотическом воспитании у нас большой пробел, его надо ликвидировать", - сказал Лукашенко.

Напомним, недавно Лукашенко заявил о готовности бороться за власть в Беларуси.

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