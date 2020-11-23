В понедельник, 23 ноября, американский эсминец Donald Cook направляется в Черное море. В Черноморском регионе он будет находиться в рамках миссии НАТО.

Об этом в Twitter сообщает командование ВМС США в Европе и Африке.

"USS Donald Cook DDG 75 начал свой переход через проливы в Черное море, ознаменовав в седьмой раз операцию, когда военный корабль ВМС США находился в Черноморском регионе. Корабли ВМС США регулярно патрулируют эти воды в поддержку наших союзников и партнеров по НАТО", - сказано в сообщении.

Напомним, в середине сентября ракетный эсминец США "Рузвельт" вошел в акваторию Черного моря.

Также мы публиковали фото, как в прошлом году эсминец Donald Cook с "Томагавками" на борту вошел в порт Одессы.