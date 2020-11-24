В США 24 ноября отмечают День друзей или дословно День завоевания друзей и оказания влияния на людей. Это прекрасная возможность поздравить друзей и вспомнить самые яркие моменты ваших отношений.

День друзей и Дейл Карнеги

Праздник приурочили к выходу бестселлера известного американского писателя и педагога Дейла Карнеги "Как приобретать друзей и оказывать влияние на людей" (1936 г). Торжество также совпадает с датой рождения Карнеги, которого считают основателем бесконфликтного и успешного общения.

Этот праздник - время, когда можно задуматься о роли дружеского общения и важности всегда оставаться на связи с близкими людьми. Друзья остаются рядом с вами в горе и радости, в любые периоды жизни. Они ценят и оставляют право быть неидеальными и настоящими.

Напомним, что есть также ряд других праздников в честь дружбы и друзей. Это Международный день друзей 9 июня, Международный день дружбы, который в 2021 году выпадает на 30 июля, а также День подруги 1 августа.

Поздравления и открытки с праздником

Всем незаменимым товарищам сегодня можно отправить забавные поздравления и открытки, не забыв похвалить их за те качества характера, которые вы цените превыше всего.

Мир на трех стоит китах,

Дружба - вот один из них,

Ты - мой друг не на словах,

Друг ты на делах больших!

Дружба похожа на веревку. Если порвешь, то не сможешь уже завязать так, чтобы не было узла. Спасибо за то, что наш канат прочный во все времена!

Лучший друг - это бармен и психолог, новостное издание и рекламный менеджер, круглосуточный телефон доверия и спасения в одном лице. Спасибо тебе за дружбу!

Хорошие друзья - как звезды. Вы можете не всегда их видеть, но точно знаете, что они всегда рядом.

Классно, что есть друзья, общение с которыми никогда не меняется. Мы можем не видеться месяца, но когда встречаемся начинаем так же смеяться над какой-то ерундой, находить общие темы для разговора и думать одинаково.

Дружба - это чудо, в котором нет места обману и лицемерию. Спасибо за это волшебство!

А ведь друг - это тот, с кем можно просто помолчать. С праздником, мой дорогой!

Противник, вскрывающий ваши ошибки, гораздо полезнее, чем друг, скрывающий их. (Леонардо да Винчи).

Друг - это тот человек, в присутствии которого можно думать вслух!

Поздравляю с днем дружбы! Знаю, что судьба хотела вознаградить меня за что-то, раз подарила такое сокровище, как ты!

Таких друзей нечасто я встречаю,

Тебя хочу я от души благодарить,

За то, что несмотря на трудности-печали,

Со мной ты можешь чувства разделить.

Хочу пожелать в этот праздник - пусть солнечным будет настроение в любую погоду, а друзья дарят тепло и радость.

Благодаря настоящим друзьям понимаешь, что дружба не растворяется во времени.