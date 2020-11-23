В понедельник, 23 ноября, стало известно о смерти 37-летнего сооснователя благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Патрика Куинна. Медики в 2013-м диагностировали у него тяжелое заболевание.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы с глубоким сожалением сообщаем, что Патрик Куинн, один из основателей флешмоба Ice Bucket Challenge от фонда ALS, скончался в возрасте 37 лет. У Патрика диагностировали боковой амиотрофический склероз в 2013 году, и он продолжил популяризовать величайшую кампанию в истории существования социальных сетей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запущенный Куинном флешмоб помог собрать около 220 млн долларов, которые пошли на исследование болезни.

Напомним, от осложнений Covid-19 скончалась Рита Саргасян, бывшая первая леди Армении, супруга экс-президента страны Сержа Саргасяна.

Также "Страна" рассказывала, что 20 ноября патриарх Сербский Ириней умер от осложнений коронавирусной инфекции. Перед этим он две недели лежал в больнице.