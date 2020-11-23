Глава Офиса президента Андрей Ермак, который две недели лечился от Covid-19, заявил о выздоровлении.

Об этом чиновник сообщил в Facebook.

"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности", - написал Ермак.

Напомним, 9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заболел Covid-19. Вслед за Зеленским коронавирус подхватил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также мы писали о том, что 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию".

Кроме того, сообщалось, что 21 ноября свой 49-й день рождения глава Офиса президента Андрей Ермак отметил в больнице.