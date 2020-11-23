Андрей Ермак выздоровел от Covid-19. Фото: "Страна"

Глава Офиса президента Андрей Ермак, который две недели лечился от Covid-19, заявил о выздоровлении. 

Об этом чиновник сообщил в Facebook.

"Коронавирус позади - тест показал отрицательный результат. Приступаю к работе в обычном режиме. Друзья, еще раз прошу всех относиться ответственно к мерам безопасности", - написал Ермак. 

Ермак заявил о выздоровлении. Скриншот фейсбук-поста

Напомним, 9 ноября стало известно, что Владимир Зеленский заболел Covid-19. Вслед за Зеленским коронавирус подхватил и глава Офиса президента Андрей Ермак.

Также мы писали о том, что 12 ноября стало известно, что Зеленский и Ермак госпитализированы в "Феофанию".

Кроме того, сообщалось, что 21 ноября свой 49-й день рождения глава Офиса президента Андрей Ермак отметил в больнице.

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