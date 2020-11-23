Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью Ксении Собчак в котором рассказал, среди прочего, и о своем отношении к личности Степана Бандеры.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика Страны".

"Для вас Бандера герой?", - спрашивает Собчак.

"Для меня лично? Ну да... Герой", - несколько неуверенно ответил Богдан, а затем пустился в рассуждения, что для него и Бандера герой, и советский генерал, который освобождал Украину тоже герой. И что на Западной Украине творили жестокости и советская власть, и немцы, и сами бандеровцы.

"Один мой дед погиб в красной армии. А второго забили москали", - сказал Богдан.

Собчак такой ход мыслей не поняла - почему нужно считать героем человека, который совершал жестокости и насилие.

"Я, например, не считаю Сталина героем. И на официальном уровне его в России героем не считают", - сказала Собчак.

Напомним, ранее "Стран" сообщала, что Андрея Богдана и Собчак заметили вместе в турецком ресторане.