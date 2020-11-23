Ряд американских СМИ, среди которых New York Times, ABC News и Bloomberg, говорят о назначении 58-летнего Тони Блинкена на пост государственного секретаря в случае, если на выборах победит Джо Байден.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Тони Блинкен при президенте Бараке Обаме был заместителем госсекретаря. В последнее время был близким советником Байдена по международным делам.

В то же время, по данным агентства Bloomberg, Джейк Салливан - один из близких соратников Хиллари Клинтон станет помощником президента Байдена по вопросам национальной безопасности.

Напомним, кандидат в президенты США Джо Байден может сделать первые назначения в свою администрацию уже во вторник, 24 ноября.

Американские выборы президента прошли 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальных итогов выборов еще нет. Тем не менее, на основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также в обращении к народу США объявил себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.