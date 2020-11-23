Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как Владимир Зеленский не выполнил обязательств, данных Владимиру Путину.

В интервью российской телеведущей Ксении Собчак он пояснил свои слова о том, что Зе "кинул" российского президента (ранее этот термин Богдан употребил в интервью Дмитрию Гордону).

"Подписывали документы переговорные группы - они опубликованы в интернете - а потом дальше эти договоренности не были выполнены. Кинули? Ну, не знаю - не выполнили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? Может, надо было сначала подумать, сможешь ли ты это сделать?", - рассказал Богдан.

На уточняющий вопрос, были ли это обязательства по Минским соглашениям, экс-глава ОП ответил: "В том числе да".

Он уточнил, что "речь о переговорной группе, в которой представители Украины будут вести переговоры с представителями "ЛНР/ДНР"". То есть о Консультативном совете, который пытались создать весной.

"Этой переговорной группы так и не было создано", - констатировал Богдан.

В Консультативный совет в рамках Минской группы должны были войти представители Украины и "республик" Донбасса. Сам по себе этот инструмент не был чем-то сенсационным (поскольку Украина по-прежнему отказывалась от ключевых пунктов Минских соглашений по особому статусу и границе). Однако после протестов националистов, глава Офиса президента Андрей Ермак открестился от создания Совета.