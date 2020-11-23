На этой неделе Джо Байден, который побеждает на выборах президента в США, может озвучить первые назначения в своей команде, в том числе госсекретаря.

В США он возглавляет Государственный департамент - ведомство, аналогичное министерству иностранных дел в других странах. Но у главы Госдепа гораздо больший политический вес. Это самый высокопоставленный член кабинета министров США, который занимает третье место в политической иерархии после президента и вице-президента.

В истории штатов было шесть случаев, когда госсекретари впоследствии занимали пост президента.

Потенциальным кандидатом на пост нового госсекретаря США называют Тони Блинкена. Это бывший заместитель госсекретаря США при Бараке Обаме и спичрайтер Билла Клинтона.

Собрали все, что известно о фаворите на место главы Госдепа.

Соратник Обамы и Байдена. Политическая карьера

58-летний Тони Блинкен - дипломат-ветеран и давний союзник Джо Байдена. Во время предвыборной кампании он консультировал его по вопросам внешней политики.

Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря при Бараке Обаме с 2013 по 2017 год. Также был заместителем советника по нацбезопасности с 2013 по 2015 год.

Блинкен занимал руководящие должности в сфере внешней политики в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша. Работал в аппарате Совета нацбезопасности в Белом доме (1994-2001 год). Был специальным помощником президента и старшим директором по стратегическому планированию (1994-1998).

Занимал должность специального помощника президента по делам Европы и Канады (1999-2001).

С 2002 по 2008 год Блинкен был штатным главой Комитета по международным отношениям Сената США.

Во время президентской кампании 2008 года, когда Барак Обама обошел Джона Маккейна, Тони Блинкен работал на Джо Байдена, который стал вице-президентом.

В 2014 году Блинкен был назначен на пост заместителя госсекретаря. Как рассказал, бывший чиновник госдепартамента Ник Бернс, он "присутствовал на всех важных встречах в администрации Обамы в течение восьми лет".

Во время президентской кампании в 2020 году соратник Байдена был его советником по внешней политике.

"Блинкен - прагматичный реалист, верящий в силу США, но понимающий ее пределы. У него будет самая ценная валюта в Вашингтоне - ухо президента. Он настолько близок к Байдену, что некоторые считают его его "альтер-эго" - характеризует его Financial Times.

Взгляды

Блинкен сыграл ключевую роль в формулировании реакции администрации Обамы на Крымский кризис 2014 года.

В своем выступлении Блинкен подчеркнул, что режим санкций, сосредоточенных на ближайшем окружении президента России Владимира Путина, имеет решающее значение. По его словам, это был необходимо, чтобы "продемонстрировать российскому народу, что за поддержку международных преступников существует очень крупный штраф".

Блинкена называют решительным сторонником использования силы США во благо и защиты прав человека. О решении Барака Обамы убить Усаму бен Ладена в 2011 году он отозвался так: "Я никогда не видел более смелого решения, принятого лидером".

Дипломат выступал за военные действия против Сирии после того, как президента Асада обвинили в применении химического оружия в 2013 году (Обама тогда так и не нанес удар) и поддержал Трампа за нанесение удара по Сирии в 2017 году.

Как пишут американские СМИ, ожидается, что Блинкен возглавит усилия США по возвращению в международные соглашения, такие как Парижское соглашение по климату. Также новый глава Госдепа может курировать ужесточение позиций США по отношению к Китаю.

Один бывший европейский чиновник, который работал с Блинкеном, рассказал, что свободно говорящий по-французски глава Госдепа будет хорошо принят в Европе и поможет исправить ущерб, нанесенный за последние четыре года. При этом он считает, что тот будет делать это более сдержанно и более коллегиально, чем некоторые его предшественники.

"Он не из тех, кто попадает на первую полосу. Он не Генри Киссинджер, в хорошем и плохом смысле" - цитирует неназванного чиновника Financial Times.

Что он говорил об Украине и России

Аннексию Крыма в 2014 году Энтони Блинкен назвал стратегическим проигрышем России.

"Я абсолютно убежден, что действия России на Украине — это стратегический проигрыш для России в будущем. Во-первых, да, можно сказать, что Россия "выиграла Крым", но при этом она проигрывает и, вероятно, потеряла Украину. Украина более едина в своей западной ориентации, чем когда-либо. И ее чувство национальной идентичности глубже, чем когда-либо".

Также он писал, что Крым станет грузом для российской экономики.

"Крым становится мертвым грузом для российской экономики. Он потребует, как минимум 7 млрд долларов в год на поддержку бюджета и выплату пенсий, 15-16 млрд придется вложить в инфраструктуру – и россияне сами задают вопрос, почему эти деньги не вкладывают в Россию…".

Дипломат поддерживал исключение России из списка "Стран большой восьмерки" G8.

"Президент Путин и Россия определяют власть по геополитическому влиянию, которое Россия может получить. А политический подрыв России в международном сообществе и ее политическая изоляция ослабляют эту власть".

В 2015 году Тони Блинкен был в Украине с визитом. Тогда он рассказал, что украинские чиновники и активисты рассказали ему о вызовах, встающими перед ними, а он уверил их в поддержке США.

Также он критиковал Россию, нарушившую, по его мнению, Будапештский меморандум 1994 года (Украина, США, Великобритания и Россия подписали меморандум обязуясь, что Киев откажется от ядерного оружия взамен на то, что США, Британии и РФ обязались гарантировать безопасность и территориальную целостность Украины).

"Отказ России от Будапештского меморандума ставит под сомнение ее верность и другим международным соглашениям и подрывает гарантии безопасности, предоставленные другим бывшим ядерным государствам. И пока Россия будет продолжать игнорировать обязательства, взятые в 1994 году, и будет нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, она будет платить за это дополнительную цену" - заявлял дипломат.

Важно, что Блинкен защищал позицию Обамы по запрету поставок летального оружия Украине (их наша страна начала получать только при Трампе).

"Мы не считаем, что существует военное решение этого кризиса. Выход должен быть дипломатическим... Предоставление Украине летальной военной помощи играло бы на руку России. Все, что мы предоставили бы, с высокой вероятностью было бы в двойном-тройном объеме вброшено Россией", - говорил он в интервью газете "День".

При этом Блинкен говорил, что противодействие России видит только санкционное, а не военное. Более того - если РФ исполнит свою часть Минских соглашений, то санкции будут сняты.

"Если Россия и сепаратисты выполнят свои обязательства, мы снимем санкции и поприветствуем возвращение России в международное содружество, где в течение многих лет делали немало ради ее интеграции. Это то, чего нам хотелось бы больше всего", - говорил Блинкен во время визита в Украину.

"Более проактивные действия в Украине"

"Страна" поговорила с американскими экспертами по поводу кандидатуры Тони Блинкена.

"Тони Блинкен – плоть от плоти Байдена, которому "передался" по наследству от Клинтонов. Он женат на бывшей помощнице Хилари Клинтон, сотруднице Госдепа. Это такой, можно сказать, "семейный бизнес", - заявил нам Джоел Поллак, политолог из Вашингтона.

"Главная его характеристика, пожалуй, в том, что Блинкен активно продвигал идею "сговора" Трампа с Россией, что так и не удалось доказать. Также он был аналитиком на CNN, который в последние годы превратился в рупор демократов.

Став госсекретарем, он скорее всего и дальше будет во всем видеть "руку Кремля" и бороться с российской пропагандой", - считает эксперт.

Обозреватель Джейсон Патрик считает Тони Блинкена не слишком самостоятельной фигурой и покорным исполнителем воли Байдена.

"Блинкена можно считать "техническим госсекретарем", реально внешней политикой будет заниматься Байден, который делал это и будучи вице-президентом при Обаме.

Блинкена нельзя считать "ястребом", он скорее представитель "мягкой силы". Его задачами будет замириться с Европой, с которой разругался Трамп, а также с Китаем, пытаясь его оттянуть от России (бывший президент, напротив, готов был дружить с Россией ради альянса против Китая).

Для России назначение Блинкена может означать попытку заблокировать Северный поток-2 (он еще на заре карьеры, в 80-х выступал против советских газопроводов на Запад), ослабить и усилить санкций .

Для Украины же это может вылиться в пролонгацию нынешней ситуации на Донбассе. То есть конфликт будет тлеть. США не будут заинтересованы ни в его активизации (а значит, и не предоставят летальное оружие, что может дестабилизировать ситуацию в Украине и создать горячую точку в Европе, а это совсем не нужно западным партнерам), ни в окончании войны через выполнение политической части Минских соглашений", - уверен Патрик.

Руби Тарлинг, журналист-международник из США, напоминает, что кандидат в госсекретари будет стараться избегать военных столкновений с Россией.

"Блинкен занимался гражданской войной в Сирии и настаивал на более решительных действиях Америки против Башара Асада. Поэтому можно ожидать каких-то движений на этом направлении. Но главное – он будет бороться с последствиями ударов, нанесенных США на мировой арене за четыре года международного изоляционизма Трампа.

Блинкен известен своей сдержанностью, и хоть он и выступает за жесткую политику по отношению к России, будет стараться избегать эксцессов, которые могли бы привести к военному столкновению с РФ".

Аналитику по личности Блинкена опубликовал в своем телеграм-канале известный американист Дмитрий Дробницкий.

"Если номинация Тони Блинкена госсекретарем новой администрации Байдена состоится, это будет означать две вещи: (А) реинкарнацию проекта Обамы в его втором издании (2013-2016 гг.) и (Б) чрезвычайно резкое перекладывание внешнеполитического руля Соединенных Штатов на курс либерального интервенционизма.

О Блинкене писали многое. Он действительно был и остается непотопляемым вашингтонским внешнеполитическим бюрократом. Если он не в администрации, то в Сенате, если не в Сенате, то в крупнейшем мозговом центре CSIS. Он стал настолько крут, что вместе с другими членами администрации Обамы организовал свой собственный мозговой центр WestExec Advisors (в его создании также принимала участие Мишель Флоурной, метящая на высокий пост в новой администрации Байдена-Харрис).

В команду Барака Обамы он попал из Аспенской стратегической группы — двухпартийной тусовки, которая во многом предопределила образ мыслей обитателей Федерального округа Колумбия на протяжении всех 2000-х. В этой группе он относился к так называемым "ловцам форели", как рассказал об этом нам историк Джеймс Манн в своей замечательной книге "Обамовцы" 2012 года.

Вот что пишет Манн: "В Аспене их считали компанией друзей, безобидной кликой… Между тем, ловцы форели были среди демократов самой напористой внешнеполитической командой. Им было по сорок-пятьдесят лет, они были достаточно возрастными, чтобы сыграть немаловажную роль при Клинтоне, но при этом достаточно молодыми и амбициозными, чтобы претендовать на высокие посты, когда демократы придут к власти".

И далее: "Ловцы форели представляли поколение демократов, обучавшихся внешней политике в 90-е. Им не терпелось показать, что демократы — не свора пацифистов, что они понимают, что такое национальная безопасность и готовы использовать военную силу, если это требуется, но порой иным образом и для других целей, чем это делали республиканцы".

К той же генерации политиков относится и Том Донилон, и Курт Кэмпбелл, и Джим Штейнберг. С самого начала своей деятельности в администрации Обамы они доказывали "граду и миру", что Обама — отнюдь не пацифист. Что ярчайшим образом проявилось на втором сроке президента Обамы.

Блинкен, вместе с Донилоном, Кэмпбеллом, Флоурной и др. был за войну в Ливии, за удар по Сирии, за санкции в отношении Москвы еще в 2013-м (когда произошла история со Сноуденом), за бойкот Олимпиады в Сочи и (мало кто знает) за "более проактивные действия на Украине и в других странах постсоветского пространства". Собственно говоря, еще будучи руководителем аппарата сенатского комитета по внешней политике (2002-2008 гг.) он и разработал проект "новой Украины", который потом реализовывал Байден вместе с Викторией Нуланд.

Блинкен — человек, который всей своей карьерой показывает, что либинтервенты по большому счету опаснее и влиятельнее неоконов в Вашингтоне. Фигура какого-нибудь Джона Болтона на фоне людей вроде Тони Блинкена смотрится просто комично".

Гитарист и фанат "The Beatles". Биография и личная жизнь

Блинкен родился в еврейской семье, связанной с дипломатией. Его отец служил послом в Венгрии, дядя - в Бельгии.

Блинкен учился в Нью-Йорке. После развода родителей переехал в Париж с матерью и ее новым мужем, который пережил лагеря Освенцим и Дахау во время Холокоста.

Как пишет Financial Times, Блинкен начал продвигать американские ценности, будучи учеником средней школы в Париже во время холодной войны.

Фото Блинкена в школьном ежегоднике, подписанное цитатой из песни Pink Floyd

Высшее образование получил в Гарвардском университете. Получил степень доктора права на юридическом факультете Колумбийского университета. После окончания учебы занимался юридической практикой в Нью-Йорке и Париже.

В 2017 году он стал соучредителем консультационной фирмы WestExec Advisors. Она предлагала анализ потенциальных инвестиций на предмет геополитических рисков, а также помогала клиентам расширить доступ к рынкам в Китае.

Как пишут американские СМИ, Блинкен - фанат "The Beatles". Он играет на гитаре и даже загрузил две свои песни на Spotify (интернет-сервис потокового аудио. Также Блинкен любит играть в футбол.

В 2012 году женился на католичке ирландского происхождения Эван Райан.

Другие кандидаты

Кроме Тони Блинкена, потенциальными кандидатами ранее назывались сенаторы Крис Кус и Крис Мерфи, бывший первый замгоссекретаря и посол в России Уильям Бернс и бывший советник Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

Напомним, что ранее глава штаба Байдена Рон Клайн сообщил, что Джо Байден может сделать первые назначения в свою администрацию уже во вторник, 24 ноября.