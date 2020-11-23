Нынешний мэр Львова Андрей Садовой похоже уверенно побеждает во втором туре выборов.

По результатам оцифровки 98% протоколов повторного голосования за городского голову во Львове лидирует действующий мэр Андрей Садовой.

Об этом сообщила пресс-служба общественной организации "Электронная демократия", как передает агентство "Интерфакс-Украина".

Так активисты собрали и опубликовали 98% фото протоколов с мокрыми печатями с избирательных участков на повторном голосовании за мэра Львова. В итоге данные таковы: Садовой - 61,5%, Синютка - 36,1%".

Как отмечается, на платформе E-Vybory.org была разработана интерактивная карта и проведен подсчет голосов. В результате за Садового проголосовало 141,605 избирателей (61,5%), за Синютку - 83,143 (36,1%).

"Особенностью системы е-выборы являются доступность всех протоколов для проверки, каждый может посмотреть не только, как проголосовали на его участке, но и как были заполнен протокол", - отметили в пресс-службе организации.

Отмечается, что все фотокопии открыты по принципу "все видят все".

Также в сети обнародовали результаты по районам:

Галицкий ТИО №1: Садовый - 59,7%, Синютка - 35,8%;

Железнодорожный ТИО №2: Садовый - 61,5%, Синютка - 37,4%;

Личаковский ТИО №3: Садовый - 58,1%, Синютка - 40,3%;

Сыхивский ТИО №4: Садовый - 64,6%, Синютка - 30,9%;

Франковский ТИО №5: Садовый - 63,1%, Синютка - 35,6%;

Шевченковский ТИО №6: Садовый - 60%, Синютка - 37,8%.

Напомним, "Страна" отслеживает подсчет голосов во втором туре в своем онлайн-репортаже.