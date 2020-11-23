Власти китайского города Маньчжури решили объявить тотальный локдаун после того, как были обнаружены два зараженных коронавирусом человека.

Об этом сообщают "РИА Новости".

Так, планируется в ближайшее время протестировать covid-19 все население города – около 172 000 человек. В округе сейчас приостановили занятия в детских садах и школах, временно запрещены массовые мероприятия.

Специалисты сейчас проводят расследование, чтобы выяснить источник заражения. Сотрудников общественной безопасности попросили усилить контроль на дорогах.

Напомним, шанхайский аэропорт Пудун закрыли из-за одного заболевшего коронавирусной инфекцией сотрудника. В результате началась паника и давка.

Также мы рассказывали, что Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса. Она появится на рынке уже к концу года.