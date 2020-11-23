В Китае из-за 2 случаев коронавируса закрыли на локдаун целый город
Власти китайского города Маньчжури решили объявить тотальный локдаун после того, как были обнаружены два зараженных коронавирусом человека.
Об этом сообщают "РИА Новости".
Так, планируется в ближайшее время протестировать covid-19 все население города – около 172 000 человек. В округе сейчас приостановили занятия в детских садах и школах, временно запрещены массовые мероприятия.
Специалисты сейчас проводят расследование, чтобы выяснить источник заражения. Сотрудников общественной безопасности попросили усилить контроль на дорогах.
Напомним, шанхайский аэропорт Пудун закрыли из-за одного заболевшего коронавирусной инфекцией сотрудника. В результате началась паника и давка.
Также мы рассказывали, что Китай зарегистрировал вакцину от коронавируса. Она появится на рынке уже к концу года.