Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан дал большое интервью Ксении Собчак. В нем он рассказал о причине своего увольнения, Донбассе и отношении к Владимиру Путину.

Интьервью опубликовано в Youtube-канале Ксении Собчак.

Интервью снималось в начале ноября в Стамбуле, тогда Андрея Богдана и Ксению Собчак заметили вместе в турецком ресторане. Экс-глава Офиса президента заявил, что не может ничего плохого говорить о Зеленском в ходе беседы, поскольку это интервью российскому журналисту, а Россия для него - страна-агрессор. Также он в очередной раз высказался о причинах своей отставки.

"Я это называю "взаимная потеря доверия". В определенной точке Владимир Александрович принял решение, что он идет определенным путем. Мне было не по дороге. Я старался прогнозировать, чем закончится тот или иной шаг. Я старался выключить эмоции и быть прагматичным. Владимир Александрович больше эмоциональный, чем прагматичный. Я не вижу планирования эшелона своих действий", - сказал Богдан.

Что касается войны на Донбассе, то он призвал Путина пойти в ней на уступки.

"Хочется, чтобы эта война закончилась победой: пусть не военной, а дипломатической - это было бы вообще идеально. С другой стороны - почему Россия не хочет сделать шаг? Сделайте шаг назад. В чем проблема? Зачем вам Донецк и Луганск? Пожалуйста, Владимир Владимирович, сделайте шаг назад", - сказал Богдан.

Также он заявил, что Зеленский это анти-Путин.

Видео: Ксения Собчак

Напомним, в начале сентября Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в завершение которого он обратился к Зеленскому словами из блатной песни.

Также мы писали о том, что ГБР вызвало Богдана на допрос из-за интервью Гордону.